Adelson Carvalho entrevista Daniela Borges, presidente da OAB Bahia
A presidente da OAB Bahia, Daniela Borges, foi entrevistada por Adelson Carvalho no Sociedade Urgente desta sexta-feira (15) e abordou...
A presidente da OAB Bahia, Daniela Borges, foi entrevistada por Adelson Carvalho no Sociedade Urgente desta sexta-feira (15) e abordou temas importantes para a classe jurídica. Entre os principais assuntos, destacou-se o apelo ao governador Jerônimo Rodrigues para o envio de um projeto de lei que estabeleça um piso salarial para os advogados baianos, medida considerada urgente diante da precarização da remuneração na área.
A presidente da OAB Bahia, Daniela Borges, foi entrevistada por Adelson Carvalho no Sociedade Urgente desta sexta-feira (15) e abordou temas importantes para a classe jurídica. Entre os principais assuntos, destacou-se o apelo ao governador Jerônimo Rodrigues para o envio de um projeto de lei que estabeleça um piso salarial para os advogados baianos, medida considerada urgente diante da precarização da remuneração na área.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes da entrevista!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes da entrevista!
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: