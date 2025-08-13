Adelson Carvalho entrevista Henrique Oliveira
Na manhã desta quarta-feira (13), Adelson Carvalho recebeu no Sociedade Urgente o professor e coordenador da Agência de Internacionalização e Exportação (AIEX) da Universidade Salvador (UNIFACS), Henrique Oliveira. O professor falou sobre os impactos do tarifaço, principalmente para o setor do cacau baiano.
