Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Adelson Carvalho entrevista Henrique Oliveira

Na manhã desta quarta-feira (13), Adelson Carvalho recebeu no Sociedade Urgente o professor e coordenador da Agência de Internacionalização...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Adelson Carvalho entrevista Henrique Oliveira Sociedade Online

Na manhã desta quarta-feira (13), Adelson Carvalho recebeu no Sociedade Urgente o professor e coordenador da Agência de Internacionalização e Exportação (AIEX) da Universidade Salvador (UNIFACS), Henrique Oliveira. O professor falou sobre os impactos do tarifaço, principalmente para o setor do cacau baiano.

Não perca a oportunidade de entender mais sobre esse assunto! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.