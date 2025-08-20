Adelson Carvalho se revolta com caso de homem que decepou patas de cavalo Um caso de extrema crueldade contra um cavalo chocou o país nos últimos dias. Durante uma cavalgada de aproximadamente 14 km, realizada... Sociedade Online|Do R7 20/08/2025 - 07h18 (Atualizado em 20/08/2025 - 07h18 ) twitter

Um caso de extrema crueldade contra um cavalo chocou o país nos últimos dias. Durante uma cavalgada de aproximadamente 14 km, realizada no último sábado (16), em Bananal, interior de São Paulo, um homem foi acusado de decepar as quatro patas de um cavalo branco que havia se cansado e caído no chão. De acordo com uma testemunha, o animal estava exausto, com respiração fraca, até parar de respirar.

Para saber mais sobre a indignação de Adelson Carvalho e os desdobramentos desse caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

