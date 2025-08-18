Logo R7.com
Adelson cobra explicações de Pablo Barrozo sobre ausência em exposições na Bahia

Durante a edição do Sociedade Urgente desta segunda-feira (18), o apresentador Adelson Carvalho fez um questionamento direto ao secretário...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Durante a edição do Sociedade Urgente desta segunda-feira (18), o apresentador Adelson Carvalho fez um questionamento direto ao secretário de Agricultura da Bahia, Pablo Barrozo. Segundo Adelson, há denúncias de que uma equipe técnica da secretaria, especializada em exposições agropecuárias, deixou de participar desses eventos no estado após a posse do atual gestor.

