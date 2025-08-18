Adelson cobra explicações de Pablo Barrozo sobre ausência em exposições na Bahia
Durante a edição do Sociedade Urgente desta segunda-feira (18), o apresentador Adelson Carvalho fez um questionamento direto ao secretário de Agricultura da Bahia, Pablo Barrozo. Segundo Adelson, há denúncias de que uma equipe técnica da secretaria, especializada em exposições agropecuárias, deixou de participar desses eventos no estado após a posse do atual gestor.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes!
