Adelson cobra explicações de Pablo Barrozo sobre ausência em exposições na Bahia Durante a edição do Sociedade Urgente desta segunda-feira (18), o apresentador Adelson Carvalho fez um questionamento direto ao secretário... Sociedade Online|Do R7 18/08/2025 - 07h37 (Atualizado em 18/08/2025 - 07h37 )

Adelson cobra explicações de Pablo Barrozo sobre ausência em exposições na Bahia Sociedade Online

Durante a edição do Sociedade Urgente desta segunda-feira (18), o apresentador Adelson Carvalho fez um questionamento direto ao secretário de Agricultura da Bahia, Pablo Barrozo. Segundo Adelson, há denúncias de que uma equipe técnica da secretaria, especializada em exposições agropecuárias, deixou de participar desses eventos no estado após a posse do atual gestor.

