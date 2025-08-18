Advogada de maratonista atropelado atualiza estado de saúde do atleta

Logo R7.com
A advogada Losângela Passos, que representa a família do maratonista Emerson Pinheiro, atropelado no último sábado (16) enquanto treinava em Salvador, falou com exclusividade à Rádio Sociedade da Bahia sobre o estado de saúde da vítima e os desdobramentos jurídicos do caso.

Para mais detalhes sobre a situação de Emerson e as ações legais que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

