Advogada de maratonista atropelado atualiza estado de saúde do atleta
A advogada Losângela Passos, que representa a família do maratonista Emerson Pinheiro, atropelado no último sábado (16) enquanto treinava...
A advogada Losângela Passos, que representa a família do maratonista Emerson Pinheiro, atropelado no último sábado (16) enquanto treinava em Salvador, falou com exclusividade à Rádio Sociedade da Bahia sobre o estado de saúde da vítima e os desdobramentos jurídicos do caso.
A advogada Losângela Passos, que representa a família do maratonista Emerson Pinheiro, atropelado no último sábado (16) enquanto treinava em Salvador, falou com exclusividade à Rádio Sociedade da Bahia sobre o estado de saúde da vítima e os desdobramentos jurídicos do caso.
Para mais detalhes sobre a situação de Emerson e as ações legais que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
Para mais detalhes sobre a situação de Emerson e as ações legais que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: