Advogado criminalista fala sobre caso de maratonista atropelado

O advogado criminalista Vivaldo Amaral comentou nesta quarta-feira (20), em entrevista a Adelson Carvalho, o caso do motorista que...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

O advogado criminalista Vivaldo Amaral comentou nesta quarta-feira (20), em entrevista a Adelson Carvalho, o caso do motorista que atropelou um maratonista em Salvador. O condutor, identificado como Cleydson Cardoso, filho de uma vereadora, estava supostamente embriagado no momento do acidente. A vítima, Emerson Pinheiro, teve uma perna amputada, e o suspeito segue preso.

