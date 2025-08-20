Advogado criminalista fala sobre caso de maratonista atropelado
O advogado criminalista Vivaldo Amaral comentou nesta quarta-feira (20), em entrevista a Adelson Carvalho, o caso do motorista que atropelou um maratonista em Salvador. O condutor, identificado como Cleydson Cardoso, filho de uma vereadora, estava supostamente embriagado no momento do acidente. A vítima, Emerson Pinheiro, teve uma perna amputada, e o suspeito segue preso.
Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
