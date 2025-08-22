Advogado é preso em Salvador por suspeita de comandar plantação de maconha A prisão aconteceu na casa do acusado, no bairro Acupe de Brotas, em Salvador. Sociedade Online|Do R7 22/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 08h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Advogado é preso em Salvador por suspeita de comandar plantação de maconha Sociedade Online

Um advogado de 71 anos foi preso nesta quinta-feira (21), suspeito de ser proprietário de uma fazenda usada para o cultivo de maconha, localizada em Morro do Chapéu, município da Chapada Diamantina. A prisão aconteceu na casa do acusado, no bairro Acupe de Brotas, em Salvador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!

Leia Mais em Sociedade Online:

Fábio Mota fala sobre estrutura do Vitória e revela investimentos do clube

Presidente do Vitória não tem medo de ser rebaixado

Fábio Mota revela a diferença entre torcedor e simpatizante