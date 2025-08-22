Logo R7.com
Advogado é preso em Salvador por suspeita de comandar plantação de maconha

A prisão aconteceu na casa do acusado, no bairro Acupe de Brotas, em Salvador.

Um advogado de 71 anos foi preso nesta quinta-feira (21), suspeito de ser proprietário de uma fazenda usada para o cultivo de maconha, localizada em Morro do Chapéu, município da Chapada Diamantina. A prisão aconteceu na casa do acusado, no bairro Acupe de Brotas, em Salvador.

