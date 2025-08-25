Aeroportos da Bahia terão reforço de voos para temporada de verão A Bahia vai receber 880 voos extras durante a temporada de verão, oferecendo 132,4 mil assentos adicionais entre 13 de dezembro de... Sociedade Online|Do R7 25/08/2025 - 11h40 (Atualizado em 25/08/2025 - 11h40 ) twitter

A Bahia vai receber 880 voos extras durante a temporada de verão, oferecendo 132,4 mil assentos adicionais entre 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026. O crescimento representa um aumento de 26% no número de operações e 28% na oferta de vagas para passageiros em relação aos voos regulares. Desse total, Salvador terá 432 voos a mais, Porto Seguro receberá 300 e Ilhéus, 148, com partidas principalmente de aeroportos de São Paulo, Minas Gerais e Goiás.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades sobre os voos na Bahia!

