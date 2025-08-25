Alimentos afetados por tarifas podem ir para a merenda e programas sociais
Estados, Municípios e o Distrito Federal podem comprar alimentos perecíveis que foram afetados pelas tarifas impostas pelos Estados...
Estados, Municípios e o Distrito Federal podem comprar alimentos perecíveis que foram afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. A medida faz parte do Plano Brasil Soberano e busca dar suporte a produtores e exportadores brasileiros que tiveram prejuízos com as taxas adicionais de importação. Além disso, a iniciativa garante uma alternativa para escoar a produção que poderia ficar parada.
