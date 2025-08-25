Logo R7.com
Ângelo Magalhães lamenta furto de cabos na Dorival Caymmi Sociedade Online

Em plena requalificação, a Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, já foi alvo da criminalidade. Imagens exibidas pela Rádio Sociedade da Bahia nesta segunda-feira (25) mostram dois homens furtando cabos de energia no local, mesmo antes da obra ser oficialmente inaugurada.

