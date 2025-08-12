Após 4 horas de buscas, homem se entrega à polícia Um homem identificado como Davi foi preso na tarde desta terça-feira (12), após permanecer escondido por cerca de 4 horas em um canal... Sociedade Online|Do R7 12/08/2025 - 17h40 (Atualizado em 12/08/2025 - 17h40 ) twitter

Um homem identificado como Davi foi preso na tarde desta terça-feira (12), após permanecer escondido por cerca de 4 horas em um canal na Avenida Garibaldi, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, ele estava fugindo de uma abordagem da Rondesp Atlântico, que realizava rondas na região, e avistou três homens em duas motos em alta velocidade. Durante a fuga, os suspeitos atiraram contra os policiais. Para escapar da polícia, um deles pulou no canal, onde ficou escondido durante quatro horas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!

