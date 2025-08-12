Logo R7.com
Após 4 horas de buscas, homem se entrega à polícia

Um homem identificado como Davi foi preso na tarde desta terça-feira (12), após permanecer escondido por cerca de 4 horas em um canal...

Um homem identificado como Davi foi preso na tarde desta terça-feira (12), após permanecer escondido por cerca de 4 horas em um canal na Avenida Garibaldi, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, ele estava fugindo de uma abordagem da Rondesp Atlântico, que realizava rondas na região, e avistou três homens em duas motos em alta velocidade. Durante a fuga, os suspeitos atiraram contra os policiais. Para escapar da polícia, um deles pulou no canal, onde ficou escondido durante quatro horas.

