Após denúncias de moradores, Pega Visão volta a Catu nesta quinta-feira (3) A equipe está na ruas desde às 7h da manhã, com ponto de apoio nas proximidades do centro da cidade. Sociedade Online|Do R7 03/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 03/07/2025 - 08h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após denúncias de moradores, Pega Visão volta a Catu nesta quinta-feira (3) Sociedade Online

O Pega Visão, quadro de denúncias da Rádio Sociedade da Bahia, chega ao município de Catu, no Litoral Norte e Agreste Baiano, nesta quinta-feira (3), para ouvir a população sobre problemas que têm afetado diretamente o dia a dia da cidade. A equipe está na ruas desde às 7h da manhã, com ponto de apoio nas proximidades do centro da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Sociedade Online:

Bola rolando: Copa 2 de Julho começa com chuva de gols na Bahia

Novas regras de segurança para chaves Pix

Câmara aprova projeto que prevê cálculo do valor da economia do cuidado no País