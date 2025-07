Após disputa judicial, Uber Moto é liberada em cidade da Bahia

Sociedade Online |Do R7

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) manteve uma decisão de primeira instância que permite o funcionamento da Uber Moto em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. A prefeitura recorreu, alegando falta de regulamentação municipal e riscos à segurança dos usuários, mas o desembargador José Aras rejeitou o pedido e garantiu a continuidade do serviço.

