Após falha na Linha 1, Estação da Lapa tem portões fechados
De acordo com os presentes na situação, os agentes informaram que o transtorno foi ocasionado por um problema elétrico.
Os passageiros que precisavam acessar a Linha 1 do metrô por meio da Estação Lapa tiveram que recalcular a rota. O serviço metroviário apresentou alguns problemas na manhã desta terça-feira (19), e os portões da estação foram fechados. De acordo com os presentes na situação, os agentes informaram que o transtorno foi ocasionado por um problema elétrico.
Os passageiros que precisavam acessar a Linha 1 do metrô por meio da Estação Lapa tiveram que recalcular a rota. O serviço metroviário apresentou alguns problemas na manhã desta terça-feira (19), e os portões da estação foram fechados. De acordo com os presentes na situação, os agentes informaram que o transtorno foi ocasionado por um problema elétrico.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: