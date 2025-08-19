Após falha na Linha 1, Estação da Lapa tem portões fechados De acordo com os presentes na situação, os agentes informaram que o transtorno foi ocasionado por um problema elétrico. Sociedade Online|Do R7 19/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 19/08/2025 - 09h18 ) twitter

Os passageiros que precisavam acessar a Linha 1 do metrô por meio da Estação Lapa tiveram que recalcular a rota. O serviço metroviário apresentou alguns problemas na manhã desta terça-feira (19), e os portões da estação foram fechados. De acordo com os presentes na situação, os agentes informaram que o transtorno foi ocasionado por um problema elétrico.

