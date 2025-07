Aposentados do INSS têm até novembro para aderir ao acordo e receber valores descontados As primeiras devoluções de valores descontados indevidamente das contas de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro... Sociedade Online|Do R7 26/07/2025 - 10h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 10h37 ) twitter

As primeiras devoluções de valores descontados indevidamente das contas de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começaram a ser pagos nesta semana. Os segurados podem aderir ao acordo de ressarcimento em mais de 5 mil agências dos Correios, que oferecem o serviço até novembro. Desde o início da ação, cerca de 245 mil atendimentos foram feitos na Bahia.

