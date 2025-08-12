Arábia Saudita faz proposta bilionária por craque do Real Divulgado pelo portal Defensa Central, o interesse do futebol árabe por Mbappé. O país do petróleo está disposto a investir incríveis... Sociedade Online|Do R7 12/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Arábia Saudita faz proposta bilionária por craque do Real Sociedade Online

Divulgado pelo portal Defensa Central, o interesse do futebol árabe por Mbappé. O país do petróleo está disposto a investir incríveis R$ 2,2 bilhões para tirar o atacante francês do futebol europeu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa proposta impressionante!

Leia Mais em Sociedade Online:

Eliminatórias: CBF define data da próxima convocação de Carlo Ancelotti

Bola volta a rolar na Libertadores

Câmara prepara grupo para debater regulação de redes para crianças