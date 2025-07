Atacante já pode estrear com a camisa do Vitória O atacante Romarinho teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já pode estrear com a camisa do Vitória no... Sociedade Online|Do R7 23/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 23/07/2025 - 14h38 ) twitter

Atacante já pode estrear com a camisa do Vitória VICTOR

O atacante Romarinho teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já pode estrear com a camisa do Vitória no campeonato brasileiro. O atacante não está relacionado para o jogo contra o Sport no Barradão. A expectativa é que Romarinho esteja a disposição no duelo contra o Mirassol no próximo sábado (26), às 18h30, fora de casa.

