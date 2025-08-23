Logo R7.com
Atleta vítima de atropelamento na Pituba deixa UTI

Emerson Pinheiro, que foi atropelado no último sábado, dia 16, nas imediações da Praça Nossa Senhora da Luz, na Pituba, recebeu alta...

Sociedade Online

Sociedade Online

Emerson Pinheiro, que foi atropelado no último sábado, dia 16, nas imediações da Praça Nossa Senhora da Luz, na Pituba, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, neste sábado (23).

Saiba mais sobre a recuperação de Emerson e os detalhes do acidente consultando a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

