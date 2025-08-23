Atleta vítima de atropelamento na Pituba deixa UTI Emerson Pinheiro, que foi atropelado no último sábado, dia 16, nas imediações da Praça Nossa Senhora da Luz, na Pituba, recebeu alta... Sociedade Online|Do R7 23/08/2025 - 16h22 (Atualizado em 23/08/2025 - 16h22 ) twitter

Emerson Pinheiro, que foi atropelado no último sábado, dia 16, nas imediações da Praça Nossa Senhora da Luz, na Pituba, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, neste sábado (23).

Saiba mais sobre a recuperação de Emerson e os detalhes do acidente consultando a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

