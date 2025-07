Aumenta o número de armas apreendidas no 1° semestre na Bahia; veja números Aumentou em 18% o número de armas de fogo apreendidas no 1° semestre de 2025, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Entre... Sociedade Online|Do R7 09/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 09/07/2025 - 09h58 ) twitter

Aumentou em 18% o número de armas de fogo apreendidas no 1° semestre de 2025, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Entre janeiro e junho, ações de inteligência e de repressão qualificada retiraram das ruas, por dia, 20 armas de fogo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro dos detalhes dessa importante questão de segurança pública!

