Bahia conta com reforço para partida decisiva Sociedade Online

Rogério Ceni não enfrenta problemas com suspensões para o jogo contra o Ceará, nesta quarta-feira às 21h30 na Arena Fonte Nova pela semifinal da Copa do Nordeste. Além disso, ganha o reforço de Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão automática contra o Corinthians.

