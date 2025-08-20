Bahia conta com reforço para partida decisiva
Rogério Ceni não enfrenta problemas com suspensões para o jogo contra o Ceará, nesta quarta-feira às 21h30 na Arena Fonte Nova pela semifinal da Copa do Nordeste. Além disso, ganha o reforço de Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão automática contra o Corinthians.
