Bahia e França celebram 200 anos de parceria com evento cultural em Salvador
Salvador foi palco, nesta quinta-feira (28), do lançamento oficial da temporada 2025 França-Brasil, que celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. O evento ocorreu no Museu de Arte Moderna da Bahia, no Solar do Unhão, com a presença do embaixador francês Emmanuel Lenain e autoridades locais.
