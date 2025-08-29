Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Bahia e França celebram 200 anos de parceria com evento cultural em Salvador

Salvador foi palco, nesta quinta-feira (28), do lançamento oficial da temporada 2025 França-Brasil, que celebra os 200 anos de relações...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Bahia e França celebram 200 anos de parceria com evento cultural em... Sociedade Online

Salvador foi palco, nesta quinta-feira (28), do lançamento oficial da temporada 2025 França-Brasil, que celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. O evento ocorreu no Museu de Arte Moderna da Bahia, no Solar do Unhão, com a presença do embaixador francês Emmanuel Lenain e autoridades locais.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre este evento que marca um importante capítulo nas relações entre Bahia e França!

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.