Sociedade Online

Bahia encaminha contratação de atacante argentino Sociedade Online

Ocupando a quarta colocação no Campeonato Brasileiro, o Bahia está muito próximo de oficializar a contratação do atacante argentino Mateo Sanabria, de 23 anos, que pertence ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (15) pelo jornalista César Luis Merlo, especialista em mercado da bola sul-americano.

Para mais detalhes sobre essa contratação e outras novidades do futebol, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

