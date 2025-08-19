Bahia encaminha contratação de atacante argentino Ocupando a quarta colocação no Campeonato Brasileiro, o Bahia está muito próximo de oficializar a contratação do atacante argentino... Sociedade Online|Do R7 19/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bahia encaminha contratação de atacante argentino Sociedade Online

Ocupando a quarta colocação no Campeonato Brasileiro, o Bahia está muito próximo de oficializar a contratação do atacante argentino Mateo Sanabria, de 23 anos, que pertence ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (15) pelo jornalista César Luis Merlo, especialista em mercado da bola sul-americano.

Para mais detalhes sobre essa contratação e outras novidades do futebol, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Programa garante gás de cozinha gratuito para famílias de baixa renda

PRIMO RICO DO BAHIA PODE GASTAR QUASE R$ 1 BILHÃO PARA CONTRATAR 2 REFORÇOS

Estabelecimentos funerários são alvo de operação em Salvador