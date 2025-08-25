Logo R7.com
Bahia intensifica campanha para ampliar vacinação contra brucelose

A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) lançou uma nova campanha de conscientização para aumentar a cobertura vacinal contra...

Sociedade Online|Do R7

A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) lançou uma nova campanha de conscientização para aumentar a cobertura vacinal contra a brucelose no estado. Apesar de já ter alcançado 40% de cobertura no primeiro semestre de 2025, com 434.017 bezerras vacinadas, a meta ainda está abaixo do ideal. Com o lema “Vacine contra a brucelose. A dose é única, a proteção é pra sempre”, a campanha reforça a importância da vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas entre três e oito meses de idade, como principal estratégia para garantir a sanidade do rebanho e proteger a saúde pública.

