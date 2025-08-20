Logo R7.com
Bahia negocia contratação de promessa do Vasco

O Bahia está próximo de anunciar mais um reforço jovem para o elenco. O tricolor baiano mira o zagueiro Luiz Gustavo, de 19 anos, revelado...

O Bahia está próximo de anunciar mais um reforço jovem para o elenco. O tricolor baiano mira o zagueiro Luiz Gustavo, de 19 anos, revelado pelo Vasco da Gama e que já foi convocado para a Seleção Brasileira sub-20, disputando dois amistosos contra o Paraguai.

