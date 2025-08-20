Bahia negocia contratação de promessa do Vasco O Bahia está próximo de anunciar mais um reforço jovem para o elenco. O tricolor baiano mira o zagueiro Luiz Gustavo, de 19 anos, revelado... Sociedade Online|Do R7 20/08/2025 - 17h20 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h20 ) twitter

Bahia negocia contratação de promessa do Vasco Sociedade Online

O Bahia está próximo de anunciar mais um reforço jovem para o elenco. O tricolor baiano mira o zagueiro Luiz Gustavo, de 19 anos, revelado pelo Vasco da Gama e que já foi convocado para a Seleção Brasileira sub-20, disputando dois amistosos contra o Paraguai.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa negociação!

