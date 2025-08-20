Bahia negocia contratação de promessa do Vasco
O Bahia está próximo de anunciar mais um reforço jovem para o elenco. O tricolor baiano mira o zagueiro Luiz Gustavo, de 19 anos, revelado...
O Bahia está próximo de anunciar mais um reforço jovem para o elenco. O tricolor baiano mira o zagueiro Luiz Gustavo, de 19 anos, revelado pelo Vasco da Gama e que já foi convocado para a Seleção Brasileira sub-20, disputando dois amistosos contra o Paraguai.
O Bahia está próximo de anunciar mais um reforço jovem para o elenco. O tricolor baiano mira o zagueiro Luiz Gustavo, de 19 anos, revelado pelo Vasco da Gama e que já foi convocado para a Seleção Brasileira sub-20, disputando dois amistosos contra o Paraguai.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa negociação!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa negociação!
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: