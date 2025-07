Bahia registra aumento do número de queimadas A Bahia registrou 1.992 focos de incêndio no primeiro semestre de 2025, o maior número em mais de uma década e o terceiro maior do... Sociedade Online|Do R7 20/07/2025 - 13h57 (Atualizado em 20/07/2025 - 13h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bahia registra aumento do número de queimadas Sociedade Online

A Bahia registrou 1.992 focos de incêndio no primeiro semestre de 2025, o maior número em mais de uma década e o terceiro maior do Brasil, atrás apenas de Mato Grosso e Tocantins. O número iguala o índice de 2013 e confirma a tendência de alta nos últimos anos, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para entender mais sobre o aumento das queimadas na Bahia e as ações do governo para combater esse problema.

Leia Mais em Sociedade Online:

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula

Operação termina com apreensão de drogas e fuga de suspeitos

Casal é encontrado decapitado em Porto Seguro