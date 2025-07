Bahia registra aumento em apreensão de fuzis De acordo o secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner, a Bahia ficou em 5° lugar no ranking de estados que... Sociedade Online|Do R7 29/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 29/07/2025 - 14h58 ) twitter

Bahia registra aumento em apreensão de fuzis Sociedade Online

De acordo o secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner, a Bahia ficou em 5° lugar no ranking de estados que mais apreenderam fuzis no primeiro semestre de 2025. A informação foi dada no balanço dos seis primeiros meses do ano, que aconteceu no Centro de Operações e Inteligência (COI) nesta terça-feira (29).

