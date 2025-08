Bahia tem 9 das 10 cidades mais frias do Nordeste As baixas temperaturas são comuns no interior da Bahia durante o inverno, que começou em 20 de junho e vai até 22 de setembro. Sociedade Online|Do R7 04/08/2025 - 11h19 (Atualizado em 04/08/2025 - 11h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bahia tem 9 das 10 cidades mais frias do Nordeste Sociedade Online

A Bahia tem nove das 10 cidades mais frias do Nordeste. De acordo com Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), no último sábado (2), Vitória da Conquista, no centro-sul do estado, foi a cidade mais fria de todo território nordestino, com 8,9ºC.

Para saber mais sobre as cidades frias da Bahia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Bruno Reis fala sobre a Virada Salvador 2026

Morte de líder comunitário faz Fabrício Cunha refletir sobre operações policiais

Mulher é presa por perseguir família com criança em shopping