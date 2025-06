Bahia tem prisões, apreensões e toneladas de drogas incineradas em megaoperação A Polícia Civil da Bahia passou a semana em ação pesada contra o tráfico de drogas. As atividades fazem parte da Operação Nacional... Sociedade Online|Do R7 27/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 27/06/2025 - 12h37 ) twitter

A Polícia Civil da Bahia passou a semana em ação pesada contra o tráfico de drogas. As atividades fazem parte da Operação Nacional Narke – Fase IV, que acontece em todo o país, e no estado resultou no cumprimento de 12 mandados de prisão e mais de 18 buscas e apreensões em cidades como Irecê, Itabuna, Feira de Santana e municípios da região sudoeste.

