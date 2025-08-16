Baleias-jubarte realizam salto duplo no mar de Salvador
Um raro espetáculo da natureza foi registrado neste sábado (16) no mar de Salvador. O fotógrafo Tiago Peixoto, do Projeto Baleia Jubarte, flagrou um salto duplo de baleias-jubarte durante um passeio de observação, impressionando turistas e moradores. O vídeo do registro foi compartilhado pelo diretor de Turismo de Salvador, Gegê Magalhães, que destacou a beleza e a singularidade da experiência.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e descubra mais sobre esse incrível fenômeno!
