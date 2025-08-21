Base do Vitória lidera grupo no Nordestão
Na categoria Sub-20, o Vitória venceu o Americano de Bacabal (MA) por 2 a 1, no Barradão, nesta quarta-feira (20). Os gols rubro-negros foram marcados por Val e Faísca. Felipe descontou para os visitantes.
