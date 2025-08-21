Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Base do Vitória lidera grupo no Nordestão

Na categoria Sub-20, o Vitória venceu o Americano de Bacabal (MA) por 2 a 1, no Barradão, nesta quarta-feira (20).

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Base do Vitória lidera grupo no Nordestão Sociedade Online

Na categoria Sub-20, o Vitória venceu o Americano de Bacabal (MA) por 2 a 1, no Barradão, nesta quarta-feira (20). Os gols rubro-negros foram marcados por Val e Faísca. Felipe descontou para os visitantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades do futebol!

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.