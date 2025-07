Bola rolando: Copa 2 de Julho começa com chuva de gols na Bahia O futuro do futebol brasileiro entrou em campo neste feriado de 02 de julho (quarta-feira) com a estreia da 15ª edição da maior competição... Sociedade Online|Do R7 02/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 02/07/2025 - 20h17 ) twitter

O futuro do futebol brasileiro entrou em campo neste feriado de 02 de julho (quarta-feira) com a estreia da 15ª edição da maior competição sub-15 do país. Com 32 times em seis palcos do futebol baiano, o dia foi agitado com uma chuva de jogadas, emoção e, claro, gols na primeira rodada da fase nacional da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 2025.

Para mais detalhes sobre os jogos e resultados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

