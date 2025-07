Bolsa Presença paga parcela de junho Famílias de toda a bahia com estudantes cadastrado no programa Bolsa Presença, recebem hoje o crédito do mês de Junho. Cada lar tem... Sociedade Online|Do R7 15/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolsa Presença paga parcela de junho Sociedade Online

Famílias de toda a bahia com estudantes cadastrado no programa Bolsa Presença, recebem hoje o crédito do mês de Junho. Cada lar tem direito a R$150 por mês, sendo somados R$50 a partir do segundo aluno matriculado.

Para mais informações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Salvador vai sediar Feira de Acessibilidade

Bahia contabiliza aumento no número de cirurgias mamárias

Polícia apreende drogas no sudoeste do estado