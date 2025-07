Bomba! Vitória anuncia demissão de Thiago Carpini O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, acaba de anunciar em uma live a demissão do técnico Thiago Carpini do comando do... Sociedade Online|Do R7 09/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 09/07/2025 - 15h38 ) twitter

O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, acaba de anunciar em uma live a demissão do técnico Thiago Carpini do comando do Leão da Barra.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa mudança no clube!

