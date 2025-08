Bombeiros combatem incêndios florestais no oeste da Bahia As atuações envolveram combate direto às chamas, monitoramento aéreo e terrestre, além de medidas de monitoramento para evitar resignações... Sociedade Online|Do R7 01/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 01/08/2025 - 06h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bombeiros combatem incêndios florestais no oeste da Bahia Sociedade Online

Equipes da Base Florestal Oeste do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), que estão atuando na prevenção e combate aos incêndios florestais, realizaram ações nos municípios de Baianópolis e Cristópolis, na região oeste do estado. As atuações envolveram combate direto às chamas, monitoramento aéreo e terrestre, além de medidas de monitoramento para evitar resignações.

Para mais detalhes sobre as ações dos bombeiros e a situação dos incêndios, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Rádio Sociedade da Bahia recebe Comenda 2 de Julho

Estudantes nascidos em julho e agosto recebem quinta parcela do Pé-de-Meia

Zambelli aguarda extradição em presídio feminino superlotado na Itália