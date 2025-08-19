Brasileiro retorna para a Premier League após uma temporada na Juventus O volante Douglas Luiz é o novo jogador do Nottingham Forest, que acertou a contratação do brasileiro de 27 anos ao pagar 30 milhões... Sociedade Online|Do R7 19/08/2025 - 17h20 (Atualizado em 19/08/2025 - 17h20 ) twitter

Brasileiro retorna para a Premier League após uma temporada na Juventus

O volante Douglas Luiz é o novo jogador do Nottingham Forest, que acertou a contratação do brasileiro de 27 anos ao pagar 30 milhões de euros (R$ 191,6 milhões na cotação atual) para a Juventus.

Para mais detalhes sobre essa transferência e o futuro de Douglas Luiz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

