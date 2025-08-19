Brasileiro retorna para a Premier League após uma temporada na Juventus
O volante Douglas Luiz é o novo jogador do Nottingham Forest, que acertou a contratação do brasileiro de 27 anos ao pagar 30 milhões...
O volante Douglas Luiz é o novo jogador do Nottingham Forest, que acertou a contratação do brasileiro de 27 anos ao pagar 30 milhões de euros (R$ 191,6 milhões na cotação atual) para a Juventus.
O volante Douglas Luiz é o novo jogador do Nottingham Forest, que acertou a contratação do brasileiro de 27 anos ao pagar 30 milhões de euros (R$ 191,6 milhões na cotação atual) para a Juventus.
Para mais detalhes sobre essa transferência e o futuro de Douglas Luiz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: