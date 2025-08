Bruno Reis cobra ação do Estado sobre pichações de facção O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), cobrou nesta uma supervisão mais firme do governo do estado referente as pichações... Sociedade Online|Do R7 06/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 06/08/2025 - 18h38 ) twitter

Bruno Reis cobra ação do Estado sobre pichações de facção Sociedade Online

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), cobrou nesta uma supervisão mais firme do governo do estado referente as pichações com siglas de facções criminosas nos principais pontos turísticos de Salvador “A gente tem uma série de mecanismos para inibir o crime e a marginalidade. Mas o tráfico de drogas, que está presente nessas áreas, é responsabilidade do governo do Estado, que controla as forças de segurança, especialmente a Polícia Civil”, disse o Bruno Reis.

Para mais detalhes sobre essa importante questão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

