Cacá Leão revela detalhes da federação entre União Brasil e PP
Durante entrevista ao Sociedade Urgente desta quarta-feira (27), o secretário de Governo de Salvador, Cacá Leão (PP), comentou a formação...
Durante entrevista ao Sociedade Urgente desta quarta-feira (27), o secretário de Governo de Salvador, Cacá Leão (PP), comentou a formação da federação partidária entre o União Brasil e o Progressistas (PP), destacando que a união entre as duas siglas já está consolidada, faltando apenas a homologação formal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Durante entrevista ao Sociedade Urgente desta quarta-feira (27), o secretário de Governo de Salvador, Cacá Leão (PP), comentou a formação da federação partidária entre o União Brasil e o Progressistas (PP), destacando que a união entre as duas siglas já está consolidada, faltando apenas a homologação formal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para ler a matéria completa!
Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para ler a matéria completa!
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: