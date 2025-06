Caixa libera abono salarial para nascidos em julho e agosto Cerca de 3,8 milhões de trabalhadores com carteira assinada nascidos em julho e agosto que ganham até dois salários mínimos podem sacar... Sociedade Online|Do R7 16/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 16/06/2025 - 11h37 ) twitter

Caixa libera abono salarial para nascidos em julho e agosto Sociedade Online

Cerca de 3,8 milhões de trabalhadores com carteira assinada nascidos em julho e agosto que ganham até dois salários mínimos podem sacar, a partir desta segunda-feira (16), o valor do abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) em 2025 (ano-base 2023). A quantia está disponível no Portal Gov.br.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes sobre o abono salarial!

