Câmara prepara grupo para debater regulação de redes para crianças Líderes partidários da Câmara dos Deputados entraram em consenso nessa terça-feira (12) para a criação de um grupo de trabalho que... Sociedade Online|Do R7 12/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h18 )

Câmara prepara grupo para debater regulação de redes para crianças Sociedade Online

Líderes partidários da Câmara dos Deputados entraram em consenso nessa terça-feira (12) para a criação de um grupo de trabalho que vai debater projetos para proteger crianças e adolescentes na internet. A discussão se popularizou nas redes durante a última semana depois de um vídeo-denuncia do youtuber e influenciador, Felca, que abordou o impacto das plataformas na formação dos jovens brasileiros.

