Câmara prepara grupo para debater regulação de redes para crianças
Líderes partidários da Câmara dos Deputados entraram em consenso nessa terça-feira (12) para a criação de um grupo de trabalho que vai debater projetos para proteger crianças e adolescentes na internet. A discussão se popularizou nas redes durante a última semana depois de um vídeo-denuncia do youtuber e influenciador, Felca, que abordou o impacto das plataformas na formação dos jovens brasileiros.
