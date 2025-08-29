Caravana Bahia Sem Fogo chega ao norte do estado para prevenir queimadas Com o tempo seco e as altas temperaturas no norte da Bahia, aumentam os riscos de queimadas e incêndios que ameaçam a população, os... Sociedade Online|Do R7 29/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 08h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caravana Bahia Sem Fogo chega ao norte do estado para prevenir queimadas Sociedade Online

Com o tempo seco e as altas temperaturas no norte da Bahia, aumentam os riscos de queimadas e incêndios que ameaçam a população, os animais e o meio ambiente. Por isso, a Operação Caravana Bahia Sem Fogo chega à segunda e terceira etapas, com ações nos municípios de Jaguarari, Senhor do Bonfim, Pindobaçu, Saúde, Jacobina e Miguel Calmon.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre as ações de prevenção de queimadas na Bahia!

Leia Mais em Sociedade Online:

Itabuna vacina quase 8 mil animais na primeira semana da campanha contra a raiva

Cidade baiana atinge marca histórica de habitantes e lidera crescimento no estado

Moto invade contramão e deixa dois feridos em São Sebastião do Passé