Caravana Bahia Sem Fogo chega ao norte do estado para prevenir queimadas

Com o tempo seco e as altas temperaturas no norte da Bahia, aumentam os riscos de queimadas e incêndios que ameaçam a população, os...

Com o tempo seco e as altas temperaturas no norte da Bahia, aumentam os riscos de queimadas e incêndios que ameaçam a população, os animais e o meio ambiente. Por isso, a Operação Caravana Bahia Sem Fogo chega à segunda e terceira etapas, com ações nos municípios de Jaguarari, Senhor do Bonfim, Pindobaçu, Saúde, Jacobina e Miguel Calmon.

