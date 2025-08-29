Caravana Bahia Sem Fogo chega ao norte do estado para prevenir queimadas
Com o tempo seco e as altas temperaturas no norte da Bahia, aumentam os riscos de queimadas e incêndios que ameaçam a população, os animais e o meio ambiente. Por isso, a Operação Caravana Bahia Sem Fogo chega à segunda e terceira etapas, com ações nos municípios de Jaguarari, Senhor do Bonfim, Pindobaçu, Saúde, Jacobina e Miguel Calmon.
