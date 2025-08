Carros populares com descontos de até R$ 13 mil As vendas de veículos 1.0, impulsionadas pelo Programa Carro Sustentável, cresceram 11,35% em julho em relação ao mesmo mês de 2024... Sociedade Online|Do R7 03/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 03/08/2025 - 08h58 ) twitter

As vendas de veículos 1.0, impulsionadas pelo Programa Carro Sustentável, cresceram 11,35% em julho em relação ao mesmo mês de 2024, e 13% em comparação a junho, segundo a Fenabrave. O programa do governo federal, que oferece isenção total do IPI, visa estimular a indústria automobilística e incentivar a descarbonização da frota. Para ter direito ao benefício, o veículo precisa ser fabricado no Brasil, emitir menos de 83g de CO2 por quilômetro, conter mais de 80% de materiais recicláveis e se enquadrar como carro compacto. Pelo menos cinco modelos foram credenciados até o momento, como Onix, Kwid, Polo, HB20, Mobi e Argo, com descontos que chegam a R$ 13 mil.

