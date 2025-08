Carvalho detona polêmico “acarajé do amor” Recentemente, viralizou nas redes sociais uma nova variação do famoso “morango do amor”, que tem dividido as opiniões e gerado bastante... Sociedade Online|Do R7 04/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carvalho detona polêmico “acarajé do amor” Sociedade Online

Recentemente, viralizou nas redes sociais uma nova variação do famoso "morango do amor", que tem dividido as opiniões e gerado bastante polêmica. Trata-se do "acarajé do amor", uma adaptação do tradicional acarajé que, ao invés de trazer consigo vatapá, camarão e pimenta, traz morangos, chocolate e caramelo.

Para saber mais sobre a polêmica e as reações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Embasa orienta como se preparar para o desabastecimento desta terça (6)

Adelson Carvalho se surpreende com baixa vacinação contra Dengue na Bahia

Tiroteios causam medo e afetam transporte em bairro de Salvador