Cáscio Cardoso comenta demissão de Thiago Carpine do Vitória O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, acaba de anunciar em uma live a demissão do técnico Thiago Carpini do comando do... Sociedade Online|Do R7 09/07/2025 - 17h18 (Atualizado em 09/07/2025 - 17h18 )

Cáscio Cardoso comenta demissão de Thiago Carpine do Vitória Sociedade Online

O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, acaba de anunciar em uma live a demissão do técnico Thiago Carpini do comando do Leão da Barra.O Vitória foi eliminado ontem da Copa do Nordeste pelo Confiança, que ocupa a 19ª posição da série C.

