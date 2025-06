Caso Ferro-Velho: equipes procuram desaparecidos na Barragem do Cobre Equipes realizam buscas na manhã desta terça-feira (17) na Barragem do Cobre, em Salvador, na tentativa de localizar os corpos de Paulo... Sociedade Online|Do R7 17/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 17/06/2025 - 09h36 ) twitter

Equipes realizam buscas na manhã desta terça-feira (17) na Barragem do Cobre, em Salvador, na tentativa de localizar os corpos de Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento e Matusalém Lima Muniz, desaparecidos desde 4 de novembro de 2024. Os dois teriam sido vistos pela última vez em um galpão de ferro-velho no bairro de Pirajá.

