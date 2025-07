Casos de sarampo são registrados no Tocantins A secretaria de saúde do estado do Tocatins confirmou dois casos positivos de sarampo na cidade de Campos Limpos. A doença atingiu... Sociedade Online|Do R7 22/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 16h58 ) twitter

Casos de sarampo são registrados no Tocantins Sociedade Online

A secretaria de saúde do estado do Tocatins confirmou dois casos positivos de sarampo na cidade de Campos Limpos. A doença atingiu uma criança de 4 anos e uma profissional de saúde de 29 anos; ambas tiveram sintomas esperados e se recuperaram em casa.

