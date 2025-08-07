Castelo Branco ganha escola com piscina semiolímpica
A comunidade de Castelo Branco recebeu nesta quinta-feira (7) a nova Escola Municipal Conselheiro Luiz Rogério, totalmente reconstruída com estrutura ampliada e moderna. A unidade, que antes atendia cerca de 330 estudantes, agora tem capacidade para mais de mil alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, divididos nos turnos da manhã e da tarde. Um dos destaques é a piscina semiolímpica, que será utilizada para atividades esportivas.
