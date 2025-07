CCR Metrô reforça operação para jogo do Bahia A CCR Metrô Bahia vai operar em esquema especial hoje (30), para o jogo entre Bahia e Retrô, válido pelas oitavas de final da Copa... Sociedade Online|Do R7 30/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 30/07/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

CCR Metrô reforça operação para jogo do Bahia Sociedade Online

A CCR Metrô Bahia vai operar em esquema especial hoje (30), para o jogo entre Bahia e Retrô, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida acontece às 19h30, na Arena Fonte Nova, e a Estação Campo da Pólvora a mais próxima ao estádio contará com reforço na equipe de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), além do aumento na quantidade de viagens dos trens conforme a demanda de passageiros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Sociedade Online:

Medida de Trump bloqueia bens de Moraes em solo americano

Com desfalque Vitória se prepara para encarar o Palmeiras

Homens morrem em troca de tiros com a PM na Avenida ACM