Ceni assume culpa após goleada sofrida pelo Bahia

O Bahia sofreu uma derrota histórica para o Mirassol por 5 a 1, neste domingo (31), pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Após a goleada...

O Bahia sofreu uma derrota histórica para o Mirassol por 5 a 1, neste domingo (31), pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Após a goleada sofrida, o técnico Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva no interior de São Paulo e assumiu total responsabilidade pelo desempenho da equipe.

