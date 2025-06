Chuva, lesão e despedida marcam o empate do Vitória no Barradão No destaque esportivo desta sexta-feira (13), Wilton Matos comenta o empate do Vitória com o Cruzeiro, em jogo marcado por muita chuva... Sociedade Online|Do R7 14/06/2025 - 08h35 (Atualizado em 14/06/2025 - 08h35 ) twitter

No destaque esportivo desta sexta-feira (13), Wilton Matos comenta o empate do Vitória com o Cruzeiro, em jogo marcado por muita chuva e um gramado impraticável no Barradão. O ponto conquistado mantém o rubro-negro fora da zona de rebaixamento, mas a noite também teve notícia ruim. Vem saber tudo!

