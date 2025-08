Ciclista morre após ser atropelado por ônibus Na manhã desta segunda-feira (4), um ciclista morreu após ser atropelado por um ônibus que prestava serviços à Empresa de Limpeza Urbana... Sociedade Online|Do R7 04/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 12h38 ) twitter

Ciclista morre após ser atropelado por ônibus Sociedade Online

Na manhã desta segunda-feira (4), um ciclista morreu após ser atropelado por um ônibus que prestava serviços à Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), na Avenida Gal Costa, região de Pau da Lima. A vítima, que ainda não teve a identidade revelada, foi atingida por um veículo terceirizado que fazia o transporte de agentes de limpeza. O acidente mobilizou equipes da Polícia Militar e da Transalvador, que estiveram no local para controlar o tráfego e iniciar as investigações sobre as circunstâncias da colisão.

